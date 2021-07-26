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Глава МИД Сербии: Наши страны объединяет приверженность одним и тем же ценностям

Глава МИД Сербии: Наши страны объединяет приверженность одним и тем же ценностям Наши страны объединяет приверженность одним и тем же ценностям.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 15:12

Сербская Республика придает особое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава МИД Сербии Никола Селакович заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Наши сегодняшние переговоры были очень успешны и подтвердили взаимное желание развивать наши двусторонние и многосторонние отношения. Сербская Республика придает особое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном. Эта встреча была отличной возможностью понять, в каком направлении нам нужно двигаться дальше, чтобы увеличить наше сотрудничество во всех сферах", - отметил Селакович, добавив, что сербская сторона предложила проводить политические консультации такого рода на ежегодной основе и продлить консульские консультации, которые должны быть проведены к концу этого года.

"Есть много сфер, в которых наше сотрудничество может быть более развито, чем сейчас. У нас работают азербайджанские компании, в особенности в инфраструктурных проектах. Azberg - одна из этих компаний", - отметил Н. Селакович.

Глава МИД отметил, что две страны объединяет приверженность одним ценностям.

"Это - ценности международного публичного права, взаимной поддержки суверенности и неприкосновенности границ", - подчеркнул министр.

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