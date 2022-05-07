Глава МИД: Сейчас в нашей внешнеполитической повестке стоит мирный диалог

"Основы мирного диалога, который актуален в нашей внешнеполитической повестке на нынешнем постконфликтном этапе, также заложены благодаря мудрости великого лидера Гейдара Алиева".

"Основы мирного диалога, который актуален в нашей внешнеполитической повестке на нынешнем постконфликтном этапе, также заложены благодаря мудрости великого лидера Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, среди приоритетов внешнеполитической стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева было установление взаимовыгодных, двусторонних отношений со многими странами, в том числе соседними, и расширение географии нашей внешней политики: "Несомненно, в основе расширяющихся в настоящее время всесторонних международных связей Азербайджана лежит внешнеполитическая концепция общенационального лидера Гейдара Алиева".