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Глава МИД: Румыния заинтересована в расширении связей с Азербайджаном

Глава МИД: Румыния заинтересована в расширении связей с Азербайджаном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску на полях Анатолийского дипломатического форума.
Внешняя политика
19 июня 2021 г. 17:36
Глава МИД: Румыния заинтересована в расширении связей с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску на полях Анатолийского дипломатического форума.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Дж.Байрамов с удовлетворением отметил наличие между Азербайджаном и Румынией отношений, основанных на взаимоуважении и поддержке.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие благоприятных условий для расширения двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной и др. сферах.

Министр также проинформировал собеседника о ситуации в постконфликтном регионе, исполнении трехсторонних заявлений, предпринимаемых Азербайджаном в данном контексте шагах, восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях. Было отмечено, что после устранения фактора оккупации возникла возможность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску подчеркнул, что отношения с Азербайджаном имеют большое значение с точки зрения стратегического партнерства. Коснувшись процессов в регионе в постконфликтный период, Б.Ауреску отметил важность проведения переговоров относительно мин и демаркации. Министр также выразил глубокое сожаление в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине.

Б.Ауреску отметил, что его страна заинтересована в расширении связей с Азербайджаном в различных направлениях и в этой связи подчеркнул значимость деятельности азербайджано-румынской совместной комиссии.

Министр Ауреску напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией и в связи с этим пригласил коллегу совершить визит в Румынию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısı: "Rumıniya Azərbaycanla əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır"

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