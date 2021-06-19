Глава МИД: Румыния заинтересована в расширении связей с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску на полях Анатолийского дипломатического форума.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску на полях Анатолийского дипломатического форума.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Дж.Байрамов с удовлетворением отметил наличие между Азербайджаном и Румынией отношений, основанных на взаимоуважении и поддержке.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие благоприятных условий для расширения двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной и др. сферах.

Министр также проинформировал собеседника о ситуации в постконфликтном регионе, исполнении трехсторонних заявлений, предпринимаемых Азербайджаном в данном контексте шагах, восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях. Было отмечено, что после устранения фактора оккупации возникла возможность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску подчеркнул, что отношения с Азербайджаном имеют большое значение с точки зрения стратегического партнерства. Коснувшись процессов в регионе в постконфликтный период, Б.Ауреску отметил важность проведения переговоров относительно мин и демаркации. Министр также выразил глубокое сожаление в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине.

Б.Ауреску отметил, что его страна заинтересована в расширении связей с Азербайджаном в различных направлениях и в этой связи подчеркнул значимость деятельности азербайджано-румынской совместной комиссии.

Министр Ауреску напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией и в связи с этим пригласил коллегу совершить визит в Румынию.