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Глава МИД Пакистана: Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов

Глава МИД Пакистана: Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 16:38
Глава МИД Пакистана: Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов

Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Пакистана Махмуд Курейши заявил на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Он отметил важность ДН и возможности, которыми обладает организация.

Глава МИД Пакистана также коснулся темы Джамму и Кашмира, отметив, что оккупация этих территорий Индией все еще продолжается.

Махмуд Курейши также призвал активней бороться с такими проявлениями исламофобии в мире, как запреты на въезд мигрантов-мусульман, сожжение Корана в Швеции, запрет на ношение хиджаба и др.

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