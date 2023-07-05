Глава МИД Пакистана: Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов

Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов.

Движение неприсоединения играет важную роль в решении многих вызовов.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Пакистана Махмуд Курейши заявил на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Он отметил важность ДН и возможности, которыми обладает организация.

Глава МИД Пакистана также коснулся темы Джамму и Кашмира, отметив, что оккупация этих территорий Индией все еще продолжается.

Махмуд Курейши также призвал активней бороться с такими проявлениями исламофобии в мире, как запреты на въезд мигрантов-мусульман, сожжение Корана в Швеции, запрет на ношение хиджаба и др.