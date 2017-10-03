Глава МИД: Отношения Украины и Азербайджана носят стратегический характер

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Отношения Украины и Азербайджана носят стратегический характер.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью азербайджанским журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши отношения оцениваю как замечательные. И это не просто слова. У нас совместные вызовы - это оккупация части территорий. И мы не просто политически понимаем друг друга, мы это чувствуем эмоционально", - заявил Павел Климкин.

Наши отношения носят стратегический характер, добавил глава МИД Украины.

По его словам, это сотрудничество зиждется на трех остновных составляющих: "Первое - наша политика, наша поддержка друг другу в совместных вызовах; Второе - экономическое сотрудничество, совместные инвестиции".

Глава МИД напомнил в этой связи, что азербайджанский SOCAR активно представлен на рынке Украины.

"И в-третьих, отношения между народами. Украинцы чувствуют себя как дома", - добавил он.

Глава МИД Украины заявил, что в ближайшее время состоится визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину: "В ближайшее время мы обсудим даты, наполнение визита".

По его словам, в рамках визита ожидается подписание ряда документов, в том числе в сфере образования, молодежи и спорта и др.