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    Глава МИД: Отношения Украины и Азербайджана носят стратегический характер

    У нас существуют совместные вызовы

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Отношения Украины и Азербайджана носят стратегический характер.

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью азербайджанским журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    "Наши отношения оцениваю как замечательные. И это не просто слова. У нас совместные вызовы - это оккупация части территорий. И мы не просто политически понимаем друг друга, мы это чувствуем эмоционально", - заявил Павел Климкин.

    Наши отношения носят стратегический характер, добавил глава МИД Украины.

    По его словам, это сотрудничество зиждется на трех остновных составляющих: "Первое - наша политика, наша поддержка друг другу в совместных вызовах; Второе - экономическое сотрудничество, совместные инвестиции".

    Глава МИД напомнил в этой связи, что азербайджанский SOCAR активно представлен на рынке Украины.

    "И в-третьих, отношения между народами. Украинцы чувствуют себя как дома", - добавил он.

    Глава МИД Украины заявил, что в ближайшее время состоится визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину: "В ближайшее время мы обсудим даты, наполнение визита".

    По его словам, в рамках визита ожидается подписание ряда документов, в том числе в сфере образования, молодежи и спорта и др.

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