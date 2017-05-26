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    Глава МИД: Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота

    Беларуси очень важно то, что она стала первой страной, где Азербайджан открыл зарубежный торговый дом

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 

    "Открытие Торгового дома Азербайджана в Беларуси будет служить увеличению нашего товарооборота и его большей сбалансированности, чтобы не было только одностороннего движения из Беларуси в Азербайджан или наоборот", - отметил Владимир Макей. 

    Он подчеркнул, что Беларуси очень важно то, что она стала первой страной, где Азербайджан открыл зарубежный торговый дом. "Мы искренне рады, что такое событие состоялось в Беларуси", - сказал министр. 

    По его словам,  это закономерный итог активного диалога, который ведется между странами на различных уровнях.

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