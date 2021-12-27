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Глава МИД: Платформа 3+3 способствует развитию регионального сотрудничества

Глава МИД: Платформа 3+3 способствует развитию регионального сотрудничества Открытие платформы в формате 3+3 поспособствует развитию отношений на региональном уровне.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 11:57
Глава МИД: Платформа 3+3 способствует развитию регионального сотрудничества
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Открытие платформы в формате 3+3 поспособствует развитию отношений на региональном уровне.

Отвечая на вопрос Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции.

Глава МИД отметил, что несмотря на все долгие обсуждения, в декабре была проведена первая встреча платформы 3+3, хоть она и состоялась в формате 3+2, поскольку в ней не приняла участия Грузия.

По словам Д. Байрамова, создание подобного формата призвано положительно отразиться на развитии сферы транспорта и безопасности в регионе.

"Несмотря на то, что Грузия не участвовала, было решено передать ей результаты данных обсуждений", - добавил глава МИД.

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Версия на английском языке FM: 3 + 3 platform contributes to dev't of regional co-op
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “3+3 platforması regional əməkdaşlığın inkişafına töhfə verir”

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