Глава МИД: Платформа 3+3 способствует развитию регионального сотрудничества

Открытие платформы в формате 3+3 поспособствует развитию отношений на региональном уровне.

Открытие платформы в формате 3+3 поспособствует развитию отношений на региональном уровне.

Отвечая на вопрос Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции.

Глава МИД отметил, что несмотря на все долгие обсуждения, в декабре была проведена первая встреча платформы 3+3, хоть она и состоялась в формате 3+2, поскольку в ней не приняла участия Грузия.

По словам Д. Байрамова, создание подобного формата призвано положительно отразиться на развитии сферы транспорта и безопасности в регионе.

"Несмотря на то, что Грузия не участвовала, было решено передать ей результаты данных обсуждений", - добавил глава МИД.