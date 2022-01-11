Глава МИД: Организация тюркских государств готова оказать помощь Казахстану

"При необходимости Организация тюркских государств готова оказать помощь Казахстану в поисках путей выхода из сложившейся ситуации".

"При необходимости Организация тюркских государств готова оказать помощь Казахстану в поисках путей выхода из сложившейся ситуации".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на внеочередном заседании Организации тюркских государств, посвященном ситуации в Казахстане.

"Мы верим в мудрость народа и правительства Казахстана. Мы верим, что победит здравый смысл и Казахстан выйдет из ситуации, не рискуя знаменательными достижениями, полученными после обретения независимости.

С этой точки зрения на Организацию тюркских государств выпадает определенная ответственность. Организация создана на основе солидарности между странами-членами, и в это тяжелое время наш общий долг быть рядом с казахскими братьями и сестрами.

В связи с этим мы приветствуем заявление организации от 6 января 2022 года о готовности при необходимости оказать помощь Казахстану в поисках путей выхода из сложившейся ситуации. Мы расцениваем это, как признак прочной решимости и способность организации выполнять свои обязательства перед странами-членами и наблюдателями", - подчеркнул он.