Глава МИД: ОИС на всех международных платформах поддерживал Азербайджан

Организация исламского сотрудничества (ОИС) с первых дней войны поддержала Азербайджан и территориальную целостность страны

Организация исламского сотрудничества (ОИС) с первых дней войны поддержала Азербайджан и территориальную целостность страны.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Он напомнил, что ОИС всегда сохранял принцип неприкосновенности границ и на всех международных платформах поддерживал Азербайджан.

По его словам, недавний визит Постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, в Агдамский район "предоставил им возможность своими глазами увидеть вандализм армян".