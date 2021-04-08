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Глава МИД: ОИС на всех международных платформах поддерживал Азербайджан

Глава МИД: ОИС на всех международных платформах поддерживал Азербайджан Организация исламского сотрудничества (ОИС) с первых дней войны поддержала Азербайджан и территориальную целостность страны
Внешняя политика
8 апреля 2021 г. 20:24
Глава МИД: ОИС на всех международных платформах поддерживал Азербайджан
Джейхун Байрамов

Организация исламского сотрудничества (ОИС) с первых дней войны поддержала Азербайджан и территориальную целостность страны.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Он напомнил, что ОИС всегда сохранял принцип неприкосновенности границ и на всех международных платформах поддерживал Азербайджан.

По его словам, недавний визит Постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, в Агдамский район "предоставил им возможность своими глазами увидеть вандализм армян".

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “İƏT bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycanı dəstəkləyib”
Версия на английском языке Foreign Minister: OIC supports Azerbaijan on all international platforms

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