Глава МИД обсудил с представителем США ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 мая провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филипом Рикером.

Как сообщили Report в МИД, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе. Он довел до внимания собеседника, что для скорейшего разрешения напряженной ситуации на границе в течение нескольких часов в регион было командировано руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики и с противоположной стороной ведутся переговоры.