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Глава МИД обсудил с представителем США ситуацию на азербайджано-армянской границе

Глава МИД обсудил с представителем США ситуацию на азербайджано-армянской границе
Внешняя политика
14 мая 2021 г. 16:38
Глава МИД обсудил с представителем США ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 мая провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филипом Рикером.

Как сообщили Report в МИД, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе. Он довел до внимания собеседника, что для скорейшего разрешения напряженной ситуации на границе в течение нескольких часов в регион было командировано руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики и с противоположной стороной ведутся переговоры.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, US official discuss situation on Azerbaijani-Armenian border
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edib

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