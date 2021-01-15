Глава МИД обсудил с гендиректором ISESCO ситуацию на освобожденных землях

На встрече стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и ISESCO

15 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором ISESCO Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, тепло приветствуя генерального директора, Джейхун Байрамов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ISESCO. Отметив, что Азербайджан всегда уделяет большое внимание защите исторических, культурных, религиозных памятников на своей территории, министр особо подчеркнул проводимую правительством в этой области работу.

До сведения генерального директора было доведено, что позиция Азербайджана, основывающаяся на международном праве, поддерживается ISESCO, в частности, высоко оценено заявление, сделанное этой организацией во время 44-дневной Отечественной войны.

Подчеркнув разрушение и уничтожение историко-культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Дж.Байрамов сказал, что в последние десятилетия наша страна неоднократно обращалась по этому поводу в соответствующие международные организации. Было отмечено, что посещение генеральным директором ISESCO освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в ходе его нынешнего визита предоставило ему благоприятную возможность наглядно ознакомиться с ситуацией.

Генеральный директор Салим бин Мухаммед аль-Малик оценил этот визит очень успешно. Он подчеркнул, что визит был плодотворным не только с точки зрения встречи с высокопоставленными лицами, но и в плане ознакомления с ситуацией на освобожденных от оккупации территориях.

Было доведено до внимания, что во время ознакомления с территорией наглядным свидетельством стало то, что масштабы разрушений, в том числе разрушение религиозных памятников, кладбищ, музеев, жилых домов и других построек, демонстрируют целенаправленную реализацию этой деструктивной политики на протяжении десятилетий.

На встрече стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и ISESCO.