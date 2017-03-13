Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов посетит Азербайджан

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В мае запланирован визит в Азербайджан министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом заявил Report, посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров.

Он сказал, что в конце марта министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов поедет в ОАЭ. В ходе визита Р. Усубов встретится со своим коллегой из ОАЭ.

Д. Шикаров отметил, что проведение очередного заседания двухсторонней экономической комиссии намечается в Абу-Даби. По словам посла, если заседание состоится, то делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым посетит ОАЭ.