Глава МИД: Мы настоятельно требуем от Армении вывода военных из Карабаха

17:02 "Некоторые статьи трехстороннего заявления, подписанного между лидерами Азербайджана, России и Армении, были реализованы".

"Некоторые статьи трехстороннего заявления, подписанного между лидерами Азербайджана, России и Армении, были реализованы".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Позиция Азербайджана заключается в том, чтобы все пункты заявления были выполнены и не допущено избирательного подхода. Самый серьезный вопрос - это вывод армянских военных из Карабаха. Это обязательство Армении по четвертому пункту подписанного трехстороннего заявления. Там указано, что армянские военные должны покинуть территорию параллельно с прибытием в регион миротворцев. К декабрю 2020 года армянские военные подразделения должны были полностью покинуть Карабах. Однако это обязательство полностью еще не выполнено. Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения выполнила этот пункт", - сказал Байрамов.