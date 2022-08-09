О нас

Глава МИД: Мы настоятельно требуем от Армении вывода военных из Карабаха

Глава МИД: Мы настоятельно требуем от Армении вывода военных из Карабаха 17:02 "Некоторые статьи трехстороннего заявления, подписанного между лидерами Азербайджана, России и Армении, были реализованы".
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 17:38
Глава МИД: Мы настоятельно требуем от Армении вывода военных из Карабаха

"Некоторые статьи трехстороннего заявления, подписанного между лидерами Азербайджана, России и Армении, были реализованы".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Позиция Азербайджана заключается в том, чтобы все пункты заявления были выполнены и не допущено избирательного подхода. Самый серьезный вопрос - это вывод армянских военных из Карабаха. Это обязательство Армении по четвертому пункту подписанного трехстороннего заявления. Там указано, что армянские военные должны покинуть территорию параллельно с прибытием в регион миротворцев. К декабрю 2020 года армянские военные подразделения должны были полностью покинуть Карабах. Однако это обязательство полностью еще не выполнено. Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения выполнила этот пункт", - сказал Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistandan öz hərbçilərini Qarabağdan çıxarmasını israrla tələb edirik"

Самое важное

Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
9 августа 2022 г. 17:36
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi