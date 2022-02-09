Глава МИД Молдовы поблагодарил Азербайджан за поддержку в период пандемии

Молдова благодарна Азербайджану за поддержку в ходе пандемии коронавируса.

Молдова благодарна Азербайджану за поддержку в ходе пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

По его словам, страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках программы Восточного партнерства, ГУАМ и других международных организаций.

"У нас очень амбициозные планы на сотрудничество на этот год. В этом году исполняется 30 лет установления дипотношений между нашими странами. За эти годы страны всегда поддерживали территориальную целостность друг друга", - подчеркнул Н. Попеску.

По его словам, Молдова рассматривает возможность отправки в Азербайджан экспертов для помощи в процессе разминирования освобожденных территорий.

Глава МИД Молдовы отметил, что политическое сотрудничество между странами находится на очень высоком уровне. Планируется также расширить сотрудничество в экономической сфере, в частности энергетике.

В связи с этим, несмотря на пандемию, рассматривается возможность организовать совместный бизнес-форум.