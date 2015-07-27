Глава МИД Люксембурга: Мы поддерживаем усилия МГ ОБСЕ в решении карабахской проблемы

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Интервью Report с Жаном Ассельборном - министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург, исполняющим обязанности председателя Совета Европейского Союза.

- Расскажите сначала о приоритетах Люксембурга в период председательства в Совете ЕС.

- Председательство Люксембурга в Совете ЕС будет охватывать 7 важных приоритетов, которые фокусируются на основные вызовы, с которыми ЕС сталкивается сегодня. Следовательно, в этих областях, которые отражают приоритеты стратегической повестки, определенной Европейским Советом в прошлом году, необходимы срочные действия.

В первую очередь, усиление экономического развития и создание рабочих мест является важным приоритетом председательства Люксембурга. Наряду с инвестиционным планом Европы, представленным Европейской комиссией, Люксембург сфокусируется на установлении верных рамочных условий для инновационной и конкурентоспособной экономики. Если это будет реализовано успешно, инвестиционный план поможет разблокировать 315 млрд. евро общественных и частных инвестиций в реальную экономику.

Углубление социальной сферы будет вторым приоритетом председательства. Мы должны понимать, что социальная сплоченность является столпом Европы, который ослаб вследствие экономического и финансового кризиса. В частности, безработица среди молодежи сильно увеличилась в ЕС и социальный разрыв увеличился.

Улучшенное управление в связи с миграцией в ЕС является очередным приоритетом люксембургского председательства. Вопрос миграции - это важный момент, особенно в свете трагических потерь жизней в Средиземноморье в последние годы. Эти события требуют решительных и продолжительных действий на уровне ЕС.

Учитывая нашу цель сближения ЕС со своими гражданами, председательство Люксембурга также ставит цель продвигать свободу, справедливость и безопасность в рамках ЕС. Помимо этого, председательство Люксембурга будет продвигать достижения в различных сферах, охватывающих Совет юстиции и внутренних дел, начиная от закона о семье и защиты данных и заканчивая законом внутренней безопасности, иммиграции и политики убежища.

Еще одним приоритетом люксембургского председательства станет восстановление единого рынка, которое может быть достигнуто путем фокусирования на цифровую сферу. Мы верим, что создание рабочих мест и экономический рост требуют прежде всего углубления и лучшей работы единого рынка.

Пятой сферой работы люксембургского председательства будет увеличение европейской конкурентоспособности путем размещения его в глобальные и прозрачные рамки. В этом плане особое внимание будет уделено улучшению прозрачности в финансовом плане.

Далее, Люксембург сделает все возможное для эффективного продвижения устойчивого развития. В течение люксембургского председательства, ЕС будет договариваться по нескольким важным международным соглашениям, как в области охраны окружающей среды, так и политики развития.

В конце, мы верим, что в очень глобализованном мире, нам требуется усиление присутствия ЕС на глобальной сцене.

- С какими важными вызовами Европа сталкивается сегодня, и что Люксембург может предложить для борьбы с ними?

- Разумеется, успех нашего председательства будет определен успехом, который мы достигнем в свете вызовов, с которыми Европы вынуждена сталкиваться сейчас.

В этом плане, ясно, что поиск долгосрочного решение миграционного кризиса является одним из важных приоритетов председательства Люксембурга. Разумеется, мы верим, что важно призвать европейские институты, страны-членов и граждан для обеспечения здорового управления миграцией в ЕС. Это должно быть сделано путем усиления сотрудничества с третьими странами, укрепления солидарности между странами-членами в борьбе с траффикингом и контрабандой мигрантов и увеличения каналов незаконной миграции. Мы нацелены на то, чтобы продвинуть работу во всех этих сферах.

Другой важный вопрос касается экономического роста и увеличения рабочих мест. Я верю, что самым важным вызовом на сегодняшний день, без всякого сомнения, является перезагрузка европейской экономики и борьба с безработицей в ЕС. Говоря более точно, мы надеемся, что наша поддержка Инвестиционного Плана для Европы, который предусматривает разблокирование 315 млрд. евро, поможет заполнить инвестиционный пробел в Европе и породить экономический рост и усилить создание рабочих мест.

- Каким Вы видите будущее Восточного партнерства и индивидуальный подход к странам-участникам, учитывая результаты недавнего саммита в Риге?

- Саммит Восточного партнерства в Риге подтвердил, что вовлеченность ЕС и его партнеров в программу Восточного партнерства сильна как никогда. Мы не можем забывать, что Восточное партнерство было создано на основе следующих принципов: безопасность, стабильность и благосостояние европейского континента. Я также настаиваю на необходимости обеспечить вовлеченность партнеров из Восточного партнерства. Нам нужно адаптировать общие проекты к требованиям партнеров и развивать индивидуальные отношения, основанные на совместно установленных приоритетах. Рижская декларация подтвердила, что каждый партнер имеет право выбрать уровень амбиций и свои цели от отношений с ЕС. Вовлеченность партнеров в область верховенства закона, демократии и лучшего управления является основным требованием.

Исполнение Ассоциативного соглашения с Грузией, Молдовой и Украиной, несомненно, будет приоритетом для Восточного партнерства в последующие годы. Понятие индивидуальных рамок в отношении с другими тремя странами, включая Азербайджан, также будет включено в повестку ЕС. Мы понимаем, что Баку проявил интерес быть вовлеченным к возможному будущему соглашению. Люксембургское председательство намеревается создать контакты между ЕС и Баку по этому вопросу. Нам нужно углубить наше сотрудничество, особенно в таких областях, как мобильность, взаимосвязь, энергетика и образование, которые напрямую влияют на благосостояние граждан. Поддержка граждан Восточного партнерства, а также связи между людьми в ЕС и другими странами-партнерами, имеют важное значение.

Люксембург будет работать тесно с Европейской службой внешнеполитической деятельности и Комиссией для продвижения программы Восточного партнерства там, где это угодно. Пересмотр европейской политики соседства должен быть завершен в течение председательства Люксембурга.

- Люксембург играет важную роль в Европе и ее институтах. Как Люксембург может помочь в урегулировании затянувшихся конфликтов в Европе, в частности нагорно-карабахского конфликта?

- Люксембург продолжает поддерживать все усилия, направленные на поиск решения затянувшихся конфликтов в Европе: переговоры в формате 5+2 по всеобъемлющему урегулированию приднестровского конфликта; усилия, направленные в связи с последствиями конфликта в Грузии в 2008 году в рамках международного диалога в Женеве; а также усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.