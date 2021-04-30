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Глава МИД Литвы: Азербайджан - очень важный партнер в регионе

Глава МИД Литвы: Азербайджан - очень важный партнер в регионе Литва готова содействовать в процессе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
Внешняя политика
30 апреля 2021 г. 13:52
Глава МИД Литвы: Азербайджан - очень важный партнер в регионе
Габриелиус Ландсбергис
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"Мы рассматриваем Азербайджан как очень важного партнера Литвы в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Литва заинтересована в углублении и укреплении отношений и партнерства с Азербайджаном.

Г. Ландсбергис отметил, что это не первый его визит в Баку, он был тут 15 лет назад, "когда сотрудничество между странами только начиналось".

Он отметил, что Литва готова содействовать в процессе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке Lithuanian FM: Azerbaijan - important partner in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Litva XİN başçısı: "Azərbaycan regionda çox vacib tərəfdaşdır"

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