Глава МИД Литвы: Азербайджан - очень важный партнер в регионе

Литва готова содействовать в процессе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

"Мы рассматриваем Азербайджан как очень важного партнера Литвы в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Литва заинтересована в углублении и укреплении отношений и партнерства с Азербайджаном.

Г. Ландсбергис отметил, что это не первый его визит в Баку, он был тут 15 лет назад, "когда сотрудничество между странами только начиналось".

Он отметил, что Литва готова содействовать в процессе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.