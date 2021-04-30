Глава МИД Азербайджана: Армения нарушает достигнутые договоренности

Байрамов: "Мировая общественность должна обратить на это внимание"

"Наша цель - создание условий для возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Сейчас там ничего нет, все разрушено. Все усложняет то, что эти территории буквально "отравлены" минами".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом.

Глава МИД отметил, что несмотря на призывы, Армения отказывается передавать карту минных полей, тем самым нарушая достигнутые договоренности.

"Я проинформировал своего литовского коллегу, что с 10 ноября прошлого года 22 человека погибли от взрыва мин. Мировая общественность также должна обратить на это внимание", - подчеркнул Д. Байрамов.