Глава МИД Китая посетит Азербайджан

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае Акрем Зейналлы встретился с министром иностранных дел этой страны Ванг Йи.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, А.Зейналлы передал главе МИД Китая приветствия и наилучшие пожелания министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова.

Посол заявил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем и намерен расширять сотрудничество в этой сфере. Он отметил, что в качестве нового посла приложит все усилия для развития традиционной дружбы и партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Китая Ванг Йи поздравил А.Зейналлы с назначением и попросил передать азербайджанскому коллеге Э.Мамедъярову наилучшие пожелания.

Напомнив о получении приглашения для совершения официального визита в Азербайджан, министр Ванг Йи заявил о желании осуществить поездку в нашу страну.

Он сказал, что Китай придает особое значение связям с Азербайджаном и отметил, что визит президента Азербайджана в его страну в декабре 2015 года послужил серьезным толчком для развития связей между двумя государствами.

Министр отметил, что президент Ильхам Алиев является большим другом государства и народа Китая и что он высоко ценит политику главы Азербайджанского государства по развитию связей с Китаем.

Ванг Йи также одобрил поддержку Азербайджаном проекта "Единый пояс, Единая дорога" и выразил готовность Китая к сотрудничеству с Азербайджаном в данном направлении.

Глава МИД Китая пожелал послу Азербайджана успехов в дальнейшей деятельности.