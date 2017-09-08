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    Глава МИД Китая посетит Азербайджан

    Ванг Йи заявил о придаче особого значения связям Китая с Азербайджаном© Reuters/Jason Lee

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае Акрем Зейналлы встретился с министром иностранных дел этой страны Ванг Йи.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, А.Зейналлы передал главе МИД Китая приветствия и наилучшие пожелания министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова.

    Посол заявил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем и намерен расширять сотрудничество в этой сфере. Он отметил, что в качестве нового посла приложит все усилия для развития традиционной дружбы и партнерства между двумя странами.

    Министр иностранных дел Китая Ванг Йи поздравил А.Зейналлы с назначением и попросил передать азербайджанскому коллеге Э.Мамедъярову наилучшие пожелания.

    Напомнив о получении приглашения для совершения официального визита в Азербайджан, министр Ванг Йи заявил о желании осуществить поездку в нашу страну.

    Он сказал, что Китай придает особое значение связям с Азербайджаном и отметил, что визит президента Азербайджана в его страну в декабре 2015 года послужил серьезным толчком для развития связей между двумя государствами.

    Министр отметил, что президент Ильхам Алиев является большим другом государства и народа Китая и что он высоко ценит политику главы Азербайджанского государства по развитию связей с Китаем.

    Ванг Йи также одобрил поддержку Азербайджаном проекта "Единый пояс, Единая дорога" и выразил готовность Китая к сотрудничеству с Азербайджаном в данном направлении.

    Глава МИД Китая пожелал послу Азербайджана успехов в дальнейшей деятельности. 

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