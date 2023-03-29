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Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в апреле

Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в апреле Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в апреле.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 12:01
Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в апреле

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит Азербайджан в апреле.

Как сообщает Report, об этом он заявил сегодня по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Наша делегация приедет в Азербайджан, чтобы улучшить торговые связи между нашими странами", - сказал Эли Коэн, добавив, что потенциал развития отношений между Израилем и Азербайджаном огромен.

"Израиль приложит все все усилия, чтобы расширить связи с Азербайджаном в экономической, технологической и других сферах", - заявил глава МИД.

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