Глава МИД: Израиль может поделиться своим передовым опытом и технологиями с Азербайджаном

Энергетическое сотрудничество занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Израилем.

Энергетическое сотрудничество занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с главой МИД Израиля Эли Коеном в Иерусалиме.

"Азербайджанская нефть составляет около 30% потребляемой Израилем нефти. Израиль также экспортирует значительное количество нефтепродуктов из Азербайджана",- сказал он.

По его словам сегодня Азербайджан работает над переходом к экономике, основанной на устойчивой, возобновляемой энергии.

"Возобновляемые источники энергии дадут значительный толчок нашим усилиям по росту экономики. В этом свете, есть большой потенциал для Израиля привнести свой передовой опыт и технологии в Азербайджан",- сказал он, добавив, что Азербайджан весьма заинтересован привлечению новых технологий, инноваций, интеллектуальной собственности и инвестиций, основанных на искусственном интеллекте, из Израиля.