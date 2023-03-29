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Глава МИД: Израиль может поделиться своим передовым опытом и технологиями с Азербайджаном

Глава МИД: Израиль может поделиться своим передовым опытом и технологиями с Азербайджаном Энергетическое сотрудничество занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Израилем.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 12:25
Глава МИД: Израиль может поделиться своим передовым опытом и технологиями с Азербайджаном

Энергетическое сотрудничество занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с главой МИД Израиля Эли Коеном в Иерусалиме.

"Азербайджанская нефть составляет около 30% потребляемой Израилем нефти. Израиль также экспортирует значительное количество нефтепродуктов из Азербайджана",- сказал он.

По его словам сегодня Азербайджан работает над переходом к экономике, основанной на устойчивой, возобновляемой энергии.

"Возобновляемые источники энергии дадут значительный толчок нашим усилиям по росту экономики. В этом свете, есть большой потенциал для Израиля привнести свой передовой опыт и технологии в Азербайджан",- сказал он, добавив, что Азербайджан весьма заинтересован привлечению новых технологий, инноваций, интеллектуальной собственности и инвестиций, основанных на искусственном интеллекте, из Израиля.

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Версия на английском языке FM: Israel can share its advanced experience, technologies with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “İsrail qabaqcıl təcrübə və texnologiyasını Azərbaycanla bölüşə bilər”

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