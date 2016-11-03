Глава МИД Италии обсудит в Баку ряд вопросов, касающихся председательства Италии в ОБСЕ и G7

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна программа официального визита министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, П.Джентилони прибудет в Баку 7 ноября.

В ходе визита министр проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами правительства Азербайджана. В частности, на встречах будут обсуждены вопросы председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году, а также предстоящее председательство Италии в G7 в 2017 году и членство в Совбезе ООН в следующем году.

Министра во время визита будет сопровождать группа предпринимателей, представители крупных итальянских компаний в Азербайджане. В ходе встречи с бизнес кругами Азербайджана будут обсуждены итоги межправительственной комиссии Италия-Азербайджан, которая имела место 13 июня 2016 года в Риме.