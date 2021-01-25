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Глава МИД Ирана Ильхаму Алиеву: Эта победа стала возможна под Вашим руководством

Глава МИД Ирана Ильхаму Алиеву: Эта победа стала возможна под Вашим руководством "Господин президент, выражаю Вам признательность, что приняли нас. В первую очередь поздравляю Вас и азербайджанский народ с освобождением ваших земель. С точки зрения страны и региона эта победа стала возможна под Вашим руководством и за счет стойкости а
Внешняя политика
25 января 2021 г. 16:09
Глава МИД Ирана Ильхаму Алиеву: Эта победа стала возможна под Вашим руководством
Мухаммед Джавад Зариф
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"Господин президент, выражаю Вам признательность, что приняли нас. В первую очередь поздравляю Вас и азербайджанский народ с освобождением ваших земель. С точки зрения страны и региона эта победа стала возможна под Вашим руководством и за счет стойкости азербайджанского народа".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал 25 января на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева.

"Мы надеемся, что это станет началом мирных и нормальных отношений между странами региона. В соответствии с Вашим предложением о формате "3+3" я посещу шесть стран региона, то есть пять и плюс Иран. Я буду стараться для обсуждения представленного Вами взгляда на мир и превращения его в реальность, потому что возможность сотрудничества стран региона друг с другом отвечает интересам всех нас", - подчеркнул глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке İranın XİN başçısı İlham Əliyevə: "Bu qələbə Sizin rəhbərliyiniz sayəsində mümkün olub"

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