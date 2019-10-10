 Наверх

Глава МИД Грузии: Первый зарубежный визит премьер-министра в Азербайджан имеет важное значение

Глава МИД Грузии: Первый зарубежный визит премьера в Азербайджан значи

"То, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершил первый зарубежный визит в соседний Азербайджан, который является нашим стратегическим партнером, имеет большую значимость".

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, этот визит имеет и международное значение: "Эта поездка продемонстрировала, насколько большое значение Грузия придает укреплению отношений со стратегическими партнерами. В рамках визита были обсуждены двусторонние отношения, ситуация в регионе, вопросы, имеющие геополитическое значение, а также вполне успешные транспортные и инфраструктурные проекты".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!