Глава МИД Грузии: Первый зарубежный визит премьер-министра в Азербайджан имеет важное значение

"То, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершил первый зарубежный визит в соседний Азербайджан, который является нашим стратегическим партнером, имеет большую значимость".

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, этот визит имеет и международное значение: "Эта поездка продемонстрировала, насколько большое значение Грузия придает укреплению отношений со стратегическими партнерами. В рамках визита были обсуждены двусторонние отношения, ситуация в регионе, вопросы, имеющие геополитическое значение, а также вполне успешные транспортные и инфраструктурные проекты".