Глава МИД Грузии отчитается о визите в Азербайджан

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приглашен в парламент.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приглашен в парламент.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе.

По его словам, по требованию фракции "Лело" глава МИД выступит 21 июня на закрытом заседании комитета: "Министр представит отчет о визитах в соседние страны – Азербайджан, Армению, Турцию и саммите НАТО".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД этой страны Давид Залкалиани 5 мая посетили Азербайджан с официальным визитом.