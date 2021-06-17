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Глава МИД Грузии отчитается о визите в Азербайджан

Глава МИД Грузии отчитается о визите в Азербайджан Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приглашен в парламент.
Внешняя политика
17 июня 2021 г. 14:40
Глава МИД Грузии отчитается о визите в Азербайджан
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Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приглашен в парламент.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе.

По его словам, по требованию фракции "Лело" глава МИД выступит 21 июня на закрытом заседании комитета: "Министр представит отчет о визитах в соседние страны – Азербайджан, Армению, Турцию и саммите НАТО".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД этой страны Давид Залкалиани 5 мая посетили Азербайджан с официальным визитом.

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Версия на английском языке Georgian Foreign Minister to present report on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı parlamentdə Azərbaycanla bağlı hesabat verəcək

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