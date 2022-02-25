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Глава МИД: Более 100 граждан Азербайджана покинули Украину

Глава МИД: Более 100 граждан Азербайджана покинули Украину Граждане Азербайджана могут покинуть Украину через границу с Молдовой.
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 12:50
Глава МИД: Более 100 граждан Азербайджана покинули Украину

Граждане Азербайджана могут покинуть Украину через границу с Молдовой.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Согласно информации, накануне Украину через 2 контрольно-пропускных пункта на украинско-молдавской границе покинули 55 граждан Азербайджана, по данным на сегодня более 100 наших граждан покинули Украину через украинско-молдавскую границу. Ожидается, что этот процесс продолжится.

"Постоянно держим связь с посольством и консульством в Украине. Граждане Азербайджана проинформированы о горячей линии", - добавил Д. Байрамов.

По словам главы МИД, всем гражданам рекомендовано связаться с посольством, а также держаться подальше от военных сил и объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

Д. Байрамов добавил, что также исследуются возможности, как покинувшие Украину граждане Азербайджана смогут выехать из Молдовы на родину.

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Версия на английском языке FM: Over 100 Azerbaijani citizens left Ukraine
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “100-dən çox Azərbaycan vətəndaşı Ukraynanı tərk edib”

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