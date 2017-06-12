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    Глава МИД Эстонии находится с визитом в Азербайджане

    На встречах будут обсуждены перспективы развития азербайджано-эстонских отношений, cотрудничество Азербайджана и ЕС

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер находится с официальным визитом в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии, в ходе визита С. Миксер проведет в Баку встречи с премьер-министром Артуром Раси-заде, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде. 

    На встречах будут обсуждены перспективы развития азербайджано-эстонских отношений, актуальные региональные вопросы, сотрудничество Азербайджана и ЕC, в том числе саммит Восточного партнерства. 

    13 июня С. Миксер направится с визитом в Армению. 

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