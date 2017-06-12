Глава МИД Эстонии находится с визитом в Азербайджане

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер находится с официальным визитом в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии, в ходе визита С. Миксер проведет в Баку встречи с премьер-министром Артуром Раси-заде, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде.

На встречах будут обсуждены перспективы развития азербайджано-эстонских отношений, актуальные региональные вопросы, сотрудничество Азербайджана и ЕC, в том числе саммит Восточного партнерства.

13 июня С. Миксер направится с визитом в Армению.