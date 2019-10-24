Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Генассамблеи ООН

В рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана с ООН, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних связей.

Информируя о реализации в Азербайджане Целей устойчивого развития, Э.Мамедъяров поведал о проводимых в стране экономических и социальных реформах. Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде выразил признательность правительству Азербайджана за организацию XVIII саммита Движения неприсоединения на высоком уровне и оказанное гостеприимство, отметив активную деятельность нашей страны в ООН.