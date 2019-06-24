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Глава МИД Азербайджана и заместитель премьера Болгарии обсудили вопросы регионального сотрудничества

Глава МИД Азербайджана и заместитель премьера Болгарии встретились

Начался визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой в Баку. В рамках визита уже состоялась встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщает Report, стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

Отметим, визит продлится до 25 июня. В рамках визита также запланированы встречи с главой правительства Новрузом Мамедовым и главой Милли Меджилиса (парламента) Огтаем Асадовым.

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