Глава МИД Азербайджана и заместитель премьера Болгарии обсудили вопросы регионального сотрудничества

Начался визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой в Баку. В рамках визита уже состоялась встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Как сообщает Report, стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.
Отметим, визит продлится до 25 июня. В рамках визита также запланированы встречи с главой правительства Новрузом Мамедовым и главой Милли Меджилиса (парламента) Огтаем Асадовым.
Tural AsadiАвтор новости