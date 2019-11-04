Глава МИД: Азербайджан решительно осуждает теракты группировки "Аль-Шабааб"

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/360a6f9f24f58200952028fc5438fc48/e9908a8e-ede1-4681-9d95-9c8722d0d896_292.jpg

"Азербайджан, сохраняя в центре внимания процесс строительства мира и государства, а также обеспечение стабильности страны, еще раз объявляет полную солидарность с Сомали, мы выражаем нашу полную поддержку федеральному правительству Сомали. Мы решительно осуждаем все акты насильственного экстремизма и терроризма, совершенные оставшимися боевиками "Аль-Шабааб", призываем их прислушаться к голосу разума и отказаться от насилия, присоединившись к процессу миростроительства и примирения".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании контактной группы ОИС по Сомали.

По его словам, Сомали, будучи хрупким государством, нуждается в помощи во всех областях, в частности, в наращивании потенциала, создании государственных и институциональных структур, рабочих мест, борьбе с нищетой, социально-экономическом развитии, национальном примирении, противодействии насильственному экстремизму и терроризму, которые по-прежнему представляют собой серьезную угрозу для страны и региона:

"Для обеспечения безопасности в Сомали управленческим структурам следует сфокусироваться и сплотиться, избегать ненужных отвлекающих факторов. После избрания Мохамеда Абдуллахи Мохамеда президентом Сомали наметился прогресс в достижении стабильности, безопасности, экономического роста и процветания, примирения между сомалийцами, обеспечена справедливая представленность женщин, мужчин и молодежи, и мы высоко ценим это".

"Я хотел бы выразить нашу поддержку Федеральному правительству Сомали в его усилиях по преодолению трудностей, достижению примирения и созданию безопасного, стабильного, единого, демократического и процветающего государства. Я также хотел похвалить усилия Организации исламского сотрудничества и ее государств-членов по содействию достижению мира и национального примирения в Сомали и мобилизации помощи на неотложные нужды людей, страдающих от гуманитарного кризиса в этой стране," – подчеркнул Э.Мамедъяров.