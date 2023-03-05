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Глава МИД Азербайджана встретился в Катаре с госсекретарем Португалии

Глава МИД Азербайджана встретился в Катаре с госсекретарем Португалии Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в пятой Конференции ООН по наименее развитым странам встретился с Государственным секретарем по международным отношениям и сотрудничеству Португальской Республики Францис
Внешняя политика
5 марта 2023 г. 20:54
Глава МИД Азербайджана встретился в Катаре с госсекретарем Португалии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в пятой Конференции ООН по наименее развитым странам встретился с Государственным секретарем по международным отношениям и сотрудничеству Португальской Республики Франциско Андре.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы азербайджанского МИД.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация в отношениях между двумя странами и потенциал их развития.

Было отмечено, что изучаются возможности сотрудничества между Азербайджаном и Португалией в торгово-экономической сфере, а также в сфере энергетики, в направлении развития возобновляемых источников энергии. В частности, была подчеркнута ключевая роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

На встрече также было отмечено, что дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами не ограничиваются двусторонним уровнем, продолжается взаимная поддержка и в рамках международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов рассказал собеседнику о постконфликтной ситуации в регионе, предпринятых нашей страной шагах для установления мира, восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, текущей минной угрозе. Подчеркнув, что освобожденные территории объявлены зонами зеленой энергетики, министр рассказал о сотрудничестве с Евросоюзом в сфере альтернативной энергетики.

Было отмечено, что, несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения не прекращает провокаций, не выводит свои вооруженные силы с наших территорий вопреки своим обязательствам и продолжает создавать минную угрозу.

Противоположная сторона, в свою очередь, подчеркнула, что Португалия заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с нашей страной по всем направлениям и отметила, что готова работать вместе с азербайджанской стороной в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Portuqaliyanın dövlət katibi ilə görüşüb

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