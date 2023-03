Глава МИД Азербайджана встретился с премьер-министром Палестины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в Twitter.

"В рамках моего официального визита в Палестину состоялся обстоятельный обмен мнениями с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. Мы провели содержательные обсуждения двусторонних отношений между Азербайджаном и Палестиной, многостороннего сотрудничества на различных платформах, а также региональных и международных вопросов", - говорится в публикации.