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Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН

Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анатолийского дипломатического форума (Antalya Diplomacy Forum) провел встречу с помощником генсека ООН по политическим вопросам Мирославом Йенча.
Внешняя политика
18 июня 2021 г. 16:12
Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анатолийского дипломатического форума (Antalya Diplomacy Forum) провел встречу с помощником генсека ООН по политическим вопросам Мирославом Йенча.

Об этом Report сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов проинформировал собеседника о ситуации на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, исполнении трехстороннего заявления. Он рассказал о возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после устранения фактора оккупации, проводимых на деоккупированных территориях работах по реконструкции и восстановлению. Было подчеркнуто, что урегулирование конфликта создало в регионе мир, безопасность и перспективы нового сотрудничества.

М.Йенч отметил положительное сотрудничество между Азербайджаном и ООН, коснулся наличия широких возможностей для расширения этого сотрудничества.

М.Йенч положительно оценил приостановление военных действий между Азербайджаном и Арменией, однако выразил обеспокоенность последними событиями в регионе, в том числе в связи с напряженностью на пограничном пункте. Он подчеркнул важность исполнения вытекающих из трехстороннего заявления вопросов и принятие очередных шагов для укрепления мира.

Стороны также обсудили партнерство Азербайджана и ООН, а также обменялись мнениями о сферах потенциального сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə görüşüb

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