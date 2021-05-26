Глава МИД Азербайджана встретился с официальным лицом ООН

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между Азербайджаном и УНП ООН

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным директором Венского отделения ООН и исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между Азербайджаном и УНП ООН.

Стороны обсудили возникающие трудности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими видами транснациональной преступности и договорились о реализации совместных проектов сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о центрах ASAN Xidmət и DOST, являющихся успешной моделью Азербайджанской Республики в борьбе с коррупцией, и было подчеркнуто значение обмена этим положительным опытом.