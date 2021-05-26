Глава МИД Азербайджана встретился с официальным лицом ООН 

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным директором Венского отделения ООН и исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.
На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между Азербайджаном и УНП ООН.
Стороны обсудили возникающие трудности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими видами транснациональной преступности и договорились о реализации совместных проектов сотрудничества.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о центрах ASAN Xidmət и DOST, являющихся успешной моделью Азербайджанской Республики в борьбе с коррупцией, и было подчеркнуто значение обмена этим положительным опытом.