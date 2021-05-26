О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Азербайджана встретился с официальным лицом ООН 

Глава МИД Азербайджана встретился с официальным лицом ООН  На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между Азербайджаном и УНП ООН
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 17:12
Глава МИД Азербайджана встретился с официальным лицом ООН 

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным директором Венского отделения ООН и исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между Азербайджаном и УНП ООН.

Стороны обсудили возникающие трудности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими видами транснациональной преступности и договорились о реализации совместных проектов сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о центрах ASAN Xidmət и DOST, являющихся успешной моделью Азербайджанской Республики в борьбе с коррупцией, и было подчеркнуто значение обмена этим положительным опытом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Minister meets with UN official
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı BMT rəsmisi ilə görüşüb

Самое важное

Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
26 мая 2021 г. 17:03
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
26 мая 2021 г. 14:41
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
26 мая 2021 г. 13:17
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
26 мая 2021 г. 11:21
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
26 мая 2021 г. 10:57
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
25 мая 2021 г. 19:57
Иран поздравил Азербайджан с победой
Иран поздравил Азербайджан с победой
25 мая 2021 г. 19:23
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
25 мая 2021 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
25 мая 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi