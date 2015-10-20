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    Глава МИД Азербайджана встретился с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан

    Стороны обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Баку губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаила Джаббарзаде. 

    Как заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, глава МИД, выразив удовлетворение развитием дружеских и добрососедских отношений между странами, отметил, что их связывают исторические, культурные и религиозные связи. 

    Губернатор Исмаил Джаббарзаде в свою очередь представил обширную информацию о провинции Восточный Азербайджан и отметил выгодные возможности для сотрудничества в таких сферах как туризм, здравоохранение, наука, культура, медицина и обмен студентами. 

    Была подчеркнута важность межправительственной комиссии по сотрудничеству и организации в ее рамках бизнес-форумов для укрепления двусторонних связей в сфере экономики и торговли. 

    На встрече стороны обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес. 

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