Глава МИД Азербайджана: Сильная международная критика может помешать намерениям руководства Армении укрепить статус-кво

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Сильная международная и общественная критика может помешать намерениям руководства Армении укрепить имеющийся статус-кво на оккупированных азербайджанских территориях и увеличить перспективы мирного решения конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече на высоком уровне на тему "Укрепление безопасности в Средиземном море, сотрудничество в век большого потока мигрантов и беженцев", организованной в рамках Средиземноморской конференции ОБСЕ в 2017 году.

Министр отметил, что тема конференции этого года занимает важное место в повестке международного сообщества в качестве срочного и сложного вопроса: "Мы разделяем мнение, что этот феномен в ближайшем будущем станет многоаспектной и многонаправленной проблемой не только в странах бассейна Средиземного моря, но и окажет влияние на безопасность на всей территории ОБСЕ. Нужно отметить, что хоть тяжелое положение, в которое попали мигранты и беженцы, освещается, международное сообщество не должно забывать вынужденных переселенцев из миллионов мужчин, женщин и детей, которые подверглись опасности из-за конфликта и проживают в плачевных условиях в различных частях мира.

Чуткость Азербайджана в вопросе вынужденных переселенцев можно понять. В моей стране вынужденное переселение явилось результатом оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи близлежащих районов Азербайджана с грубым нарушением международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН, а также продолжающейся военной агрессии. Армения, грубо нарушив международное гуманитарное право, осуществила политику этнической чистки на оккупированных территориях Азербайджана и в отношении проживающих в Армении около 1 миллиона гражданского населения азербайджанцев. Это превратило Азербайджан в одну из стран с наибольшим количеством вынужденных переселенцев на душу населения. В настоящее время в связи с ростом населения количество вынужденных переселенцев перевалило за 1,2 млн человек. Единственное решение проблемы вынужденных переселенцев – это их переселение на свои земли в безопасности и с сохранением достоинства, это остается приоритетом номер один для моего правительства.

Другой вызывающий беспокойство для Азербайджана вопрос в том, чтобы в период поиска действенных путей из миграционного кризиса, с которым столкнулось международное сообщество, особое внимание обращалось на попытки некоторых политических лидеров использовать в своих целях испытывающих трудности мигрантов. Политика, проводимая Арменией с целью переселения на оккупированные азербайджанские территории сирийских армян, что грубо нарушает международное гуманитарное право, особенно Четвертую Женевскую Конвенцию 1949 года и дополнительный протокол, является наглядным примером использования человеческих страданий в незаконных целях", - заявил Э.Мамедъяров.