Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Нидерландов

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Королевства Нидерландов, министром иностранных дел Вопке Гукстрой.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Королевства Нидерландов, министром иностранных дел Вопке Гукстрой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Министры выразили взаимные поздравления и добрые пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также перспективам развития отношений. С удовлетворением было подчеркнуто проведение 15 марта текущего года политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и подчеркнута важность продолжения этой практики в будущем.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе, работе, проделанной в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности о важности выполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров в Брюсселе, а также о взглядах Азербайджана на будущее развитие региона в условиях мира и спокойствия.

Министры также обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, ситуации в Украине и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.