​Глава МИД Азербайджана принял докладчика ПАСЕ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по умышленному лишению воды жителей приграничных регионов Азербайджана Милисой Маркович.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана (МИД), проинформировав гостей о процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров заявил, что самой большой проблемой является то, что Армения держит под оккупацией азербайджанские территории.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта, в первую очередь, армянские войска должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий, а оккупации и агрессии следует положить конец.

Затронув проблемы, возникшие в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана, Э.Мамедъяров подчеркнул, что Сарсангское водохранилище превратилось в источник гуманитарной, экологической и техногенной катастрофы.

М.Маркович заявила, что основной целью доклада будет Сарсангское водохранилище и река Тертер, а также связанные с ними проблемы, с которыми сталкивается местное население.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.