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    Глава МИД Азербайджана примет участие на заседании ОИС в Стамбуле

    18 мая в Стамбуле по приглашению президента Турции Реджеб Тайип Эрдогана состоится внеочередной саммит ОИС© Report/ Firi Salim

    Cтамбул. 17 мая. REPORT.AZ/  Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направится в Стамбул для участия на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященному  событиям в Палестине, сообщает турецкое бюро Report  со ссылкой на дипломатические источники. 

    Напомним, 18 мая в Стамбуле по приглашению президента Турции Реджеб Тайип Эрдогана состоится внеочередной саммит ОИС, в ходе которого участники обсудят вспышку насилия на границе сектора Газа.

    Напомним, ранее жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа стали свыше 60 палестинцев, протестующих против открытия посольства США В Иерусалиме . Еще около 3 тысяч получили ранения.

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