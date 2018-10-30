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    Глава МИД Азербайджана посетит Болгарию

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Болгарию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии, 31 октября Э.Мамедъяров проведет встречу с главой МИД этой страны Екатериной Захариевой. 

    После встречи в формате тет-а-тет, состоится первая сессия стратегического диалога между двумя странами, на которой будут обсуждены конкретные шаги по углублению сотрудничества в области энергетики, торговли, инвестиций, туризма и безопасности.

    В ходе визита Э.Мамедъярова в Болгарию также состоится подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области образования между министерствами образования двух стран. 

    Отмечается, что двухдневный визит Эльмара Мамедъярова является первым официальным визитом министра иностранных дел Азербайджана в Болгарию с 2008 года.

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