Глава МИД Азербайджана посетит Болгарию

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Болгарию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии, 31 октября Э.Мамедъяров проведет встречу с главой МИД этой страны Екатериной Захариевой.

После встречи в формате тет-а-тет, состоится первая сессия стратегического диалога между двумя странами, на которой будут обсуждены конкретные шаги по углублению сотрудничества в области энергетики, торговли, инвестиций, туризма и безопасности.

В ходе визита Э.Мамедъярова в Болгарию также состоится подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области образования между министерствами образования двух стран.

Отмечается, что двухдневный визит Эльмара Мамедъярова является первым официальным визитом министра иностранных дел Азербайджана в Болгарию с 2008 года.