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Глава МИД Азербайджана обсудил с заместителем генсека ООН повестку COP29

Глава МИД Азербайджана обсудил с заместителем генсека ООН повестку COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем Генсека ООН, верховным комиссаром ООН по делам наименее развитых, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных стран Рабаб Фатимой обсудил повестку COP29.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 20:51
Глава МИД Азербайджана обсудил с заместителем генсека ООН повестку COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем Генсека ООН, верховным комиссаром ООН по делам наименее развитых, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся стран Рабаб Фатимой обсудил повестку COP29.

Как сообщает Report, об этом министр Байрамов в своем аккаунте в социальной сети X.

Встреча состоялась в рамках 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что в ходе встречи проинформировал противоположную сторону о направленности COP29 на климатическое финансирование, а также об инициативах Азербайджана, направленных на содействие решению экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's foreign minister discusses COP29 agenda with UN under-secretary-general

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