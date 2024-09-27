Глава МИД Азербайджана обсудил с заместителем генсека ООН повестку COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем Генсека ООН, верховным комиссаром ООН по делам наименее развитых, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных стран Рабаб Фатимой обсудил повестку COP29.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем Генсека ООН, верховным комиссаром ООН по делам наименее развитых, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся стран Рабаб Фатимой обсудил повестку COP29.

Как сообщает Report, об этом министр Байрамов в своем аккаунте в социальной сети X.

Встреча состоялась в рамках 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что в ходе встречи проинформировал противоположную сторону о направленности COP29 на климатическое финансирование, а также об инициативах Азербайджана, направленных на содействие решению экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств.