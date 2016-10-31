Глава МИД Азербайджана обсудил с официальным представителем США нагорно-карабахский конфликт

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял помощника заместителя министра обороны США Майкла Карпентера.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Как сообщили в министерстве, на встрече провели обмен мнениями касательно сотрудничества между двумя странами в сферах обороны, борьбы с терроризмом и миротворческих операциях.

Майкл Карпентер заявил о высокой оценке, придаваемой его страной миротворческой операции Азербайджана в Афганистане, проводимым в стране созидательным работам и транзитным возможностям, обеспечиваемым для США и других союзников.

Информируя гостя о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров сообщил, что Армения проводит деструктивную политику и прибегает к различным провокациям, чтобы помешать достижению прогресса в решении данного конфликта.

На встрече также обсудили дальнейшие перспективы азербайджано-американских связей и региональные вопросы.