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Глава МИД Азербайджана обсудил с британским министром вопросы региональной безопасности

Глава МИД Азербайджана обсудил с британским министром вопросы региональной безопасности Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейским делам Крисом Хитон-Харрисом.
Внешняя политика
1 февраля 2022 г. 18:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с британским министром вопросы региональной безопасности

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейским делам Крисом Хитон-Харрисом.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и реализации приоритетов председательства, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses regional security issues with British minister
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov britaniyalı nazirlə regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

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