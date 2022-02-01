Глава МИД Азербайджана обсудил с британским министром вопросы региональной безопасности

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейским делам Крисом Хитон-Харрисом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейским делам Крисом Хитон-Харрисом.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и реализации приоритетов председательства, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.