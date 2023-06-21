О нас

Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил постконфликтные усилия с министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 15:11
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

"В ходе рабочего визита в Великобританию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Северная Македония Буяром Османи и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в рамках ОБСЕ и постконфликтные усилия", - отмечается в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM, OSCE CiO discuss post-conflict situation in Caucasus 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT sədri ilə regional məsələləri müzakirə edib

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi