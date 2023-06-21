Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил постконфликтные усилия с министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

"В ходе рабочего визита в Великобританию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Северная Македония Буяром Османи и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в рамках ОБСЕ и постконфликтные усилия", - отмечается в публикации.