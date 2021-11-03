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Глава МИД: Азербайджан выступает с позиции долгосрочного мира в регионе

Глава МИД: Азербайджан выступает с позиции долгосрочного мира в регионе Азербайджан выступает с позиции обеспечения в регионе долгосрочного мира и спокойствия.
Внешняя политика
3 ноября 2021 г. 14:32
Глава МИД: Азербайджан выступает с позиции долгосрочного мира в регионе
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Азербайджан выступает с позиции обеспечения в регионе долгосрочного мира и спокойствия.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на встрече с членом Национального конгресса Бразилии, руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Антонио Анастасией.

Министр проинформировал собеседника об оставшемся в прошлом армяно-азербайджанском конфликте, его тяжелых последствиях, текущей ситуации в регионе после 44-дневной войны, новых реалиях в постконфликтный период, работах по восстановлению и строительству на освобожденных территориях.

Министр также сообщил о мероприятиях, осуществленных азербайджанской стороной для исполнения трехсторонних заявлений, а также нормализации отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan stands for long-term regional peace and security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Braziliya əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

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