Глава МИД: Азербайджан с беспокойством следит за ситуацией в Афганистане

Устойчивый мир в Афганистане остается актуальной темой.

Устойчивый мир в Афганистане остается актуальной темой.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на 25-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, Туркменистан.

Министр отметил, что Азербайджан с большим беспокойством следит за ситуацией в Афганистане: "Безопасность и стабильность в Афганистане тесно связаны с общей безопасностью в регионе. Следует обеспечить суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Афганистана, необходимо создать условия для политической трансформации, чтобы обеспечить мирное сосуществование его этнически разнообразного населения", - добавил Дж.Байрамов.