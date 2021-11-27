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Глава МИД: Азербайджан с беспокойством следит за ситуацией в Афганистане

Глава МИД: Азербайджан с беспокойством следит за ситуацией в Афганистане Устойчивый мир в Афганистане остается актуальной темой.
Внешняя политика
27 ноября 2021 г. 16:39
Глава МИД: Азербайджан с беспокойством следит за ситуацией в Афганистане

Устойчивый мир в Афганистане остается актуальной темой.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на 25-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, Туркменистан.

Министр отметил, что Азербайджан с большим беспокойством следит за ситуацией в Афганистане: "Безопасность и стабильность в Афганистане тесно связаны с общей безопасностью в регионе. Следует обеспечить суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Афганистана, необходимо создать условия для политической трансформации, чтобы обеспечить мирное сосуществование его этнически разнообразного населения", - добавил Дж.Байрамов.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan following situation in Afghanistan with concern
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan Əfqanıstandakı vəziyyəti böyük narahatlıqla izləyir"

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