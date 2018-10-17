Глава МИД: Азербайджан проводит независимую внешнюю политику

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые страны-участницы Восточного партнерства проводят свою независимую внешнюю политику и рассчитывают на равноправные стратегические соглашения. И Азербайджан, конечно же, в их числе".

Как передает Report, об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что данные страны с Европейским сообществом также связывают общие ценности.

"Все эти страны (участники программы Восточного партнерства- ред.) хотят строить отношения с ЕС, так как считают себя частью Европы. И каждая из них относится к этом вопросу по- своему. Некоторые из них также входят в другие блоки, к примеру ОДКБ и Евразийское экономическое сообщество, а некоторые страны проводят свою независимую внешнюю политику. И Азербайджан, конечно же, в их числе"-, подчеркнул он.