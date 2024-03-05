Глава МИД: Азербайджан приветствует усилия по стабилизации ситуации в секторе Газа

Азербайджан глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией в секторе Газа.

Азербайджан серьезно обеспокоен продолжающейся эскалацией ситуации в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5 марта в Джидде.

По его словам, Азербайджан приветствует усилия региональных и международных посредников по стабилизации ситуации в секторе Газа, предоставлению беспрепятственной гуманитарной помощи и достижению соглашения о долгосрочном прекращении огня между сторонами.

В своем заявлении министр подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять согласованные действия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель невинных людей.