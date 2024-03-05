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Глава МИД: Азербайджан приветствует усилия по стабилизации ситуации в секторе Газа

Глава МИД: Азербайджан приветствует усилия по стабилизации ситуации в секторе Газа Азербайджан глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией в секторе Газа.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 20:09
Глава МИД: Азербайджан приветствует усилия по стабилизации ситуации в секторе Газа

Азербайджан серьезно обеспокоен продолжающейся эскалацией ситуации в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5 марта в Джидде.

По его словам, Азербайджан приветствует усилия региональных и международных посредников по стабилизации ситуации в секторе Газа, предоставлению беспрепятственной гуманитарной помощи и достижению соглашения о долгосрочном прекращении огня между сторонами.

В своем заявлении министр подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять согласованные действия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель невинных людей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan welcomes efforts to reduce tension in Gaza, FM says 
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısı: Azərbaycan Qəzza zolağında gərginliyin azaldılması səylərini alqışlayır

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