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    Глава МИД: Азербайджан и Грузия занимают общие позиции в вопросах международной повестки

    Полагаю, что мы движемся в правильном направлении в вопросе процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Грузия заявили о поддержке территориальной целостности друг друга.

    Как сообщает Report, об этом заявил  министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе в Тбилиси.

    "Полагаю, что мы движемся в правильном направлении в вопросе процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - заявил Мамедъяров.

    Кроме того, глава азербайджанской дипломатии отметил, что Азербайджан и Грузия занимают общие позиции в вопросах международной повестки.

    Э.Мамедъяров также подчеркнул, что Баку и Тбилиси успешно реализуют проект Южного Газового Коридора, а также ряд других проектов.

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