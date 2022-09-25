Глава МИД: Азербайджан готов продолжать вносить свой вклад в мир и диалог

"Азербайджан готов продолжать вносить свой вклад в мир и диалог, остается привержен целям развития тысячелетия".

"Азербайджан готов продолжать вносить свой вклад в мир и диалог, остается привержен целям развития тысячелетия".

Как сообщает Report , об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на общих дебатах 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД отметил, что Азербайджан известен своим вкладом в развитие межкультурного диалога. Он подчеркнул, что наша страна, реализуя ряд инициатив, таких как Бакинский процесс, установил стандарты и повестку дня для межкультурного диалога.

Министр напомнил, что основываясь на этом успешном опыте Азербайджан в 2021 году инициировал глобальную компанию "Мир во имя культуры" (Peace for culture): "Надеемся, что эта инициатива будет успешной и призываем страны присоединиться к ней".

Дж.Байрамов, подчеркнув, что долгосрочные вызовы в виде пандемии подчеркнули необходимость солидарности среди стран мира, рассказал о деятельности Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения. Он отметил, что Азербайджан оказал помощь более 80 странам в борьбе с пандемией.

По его словам, в стране реализуется модернизация экономики, с тем, чтобы осуществить переход к зеленой энергии.

"Азербайджан при этом остается надежным поставщиком энергоресурсов на международные рынки. Азербайджан с нуля отстраивает села и города на освобожденных территориях, эта территория объявлена зеленой энергетической зоной", - отметил глава МИД.