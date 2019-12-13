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Лейла Абдуллаева: Глава МИД Армении очень боится внутриполитической негативной реакции

Глава МИД Армении очень боится внутриполитической негативной реакции

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила пресс-секретарю МИД Армении.

В заявлении Report она сказала, что реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова телеканалу "CBC" чрезвычайно странна.

"Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чаю. Это как минимум несерьезно. Понятно, что министр иностранных дел Армении очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать разъяснений по сути того, что министр Эльмар Мамедъяров сказал в данном интервью. В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "подготовке населения к миру"", - заявила Л.Абдуллаева.

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